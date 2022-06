Concert « Du bruit dans ta grange », 10 août 2022, .

Concert « Du bruit dans ta grange »



2022-08-10 19:00:00 – 2022-08-10 23:00:00

La grange accueille un collectif d’artistes et musiciens dunkerquois

“The Grogs”, garage rock

“Livestock pixel”, tropical electro DJ set

“Thibaut Camerlynck”, ambiant, musique du monde, guitare acoustique, voix

“Barbidules”, animation magie et karaoké

Prix libre et nécessaire

Informations au 06 62 41 45 80.

