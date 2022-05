Concert du Brass Couss Band – Fanfare festive

Concert du Brass Couss Band – Fanfare festive, 2 juillet 2022, . Concert du Brass Couss Band – Fanfare festive

2022-07-02 13:30:00 – 2022-07-02 14:30:00 Lors du village culturel, la fête continue entre chaque spectacle grâce aux musiciens décalés du Brass Couss Band ! Ces derniers vous accompagneront et vous feront danser sur des rythmes endiablés ! Le BRASS COUSS BAND est une banda de rue qui met l’ambiance : jazz, ska, blues, rock, traditionnel… Il y en a pour tous les goûts ! Fanfare festive, les sept fanfarons survitaminés qui composent ce groupe vont vous apporter la joie tout en n’oubliant pas la qualité musicale et le dynamisme. Découvrez ces fantastiques, musiciens tout au long des journées au détour d’une rue, sur une place et dans d’autres sites étonnants ! dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville