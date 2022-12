Concert du Bout de l’An Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 35 39 Le concert du “bout de l’an“ est devenu pour la Philharmonie Provence Méditerranée une tradition : pour la cinquième fois, elle vient fêter le réveillon de la Saint Sylvestre au Théâtre Armand. Les musiciens de cet ensemble et leur chef Jacques Chalmeau, se réjouissent de jouer de nouveau dans cette salle chaleureuse devant un public qui a montré au fil des ans sa fidélité. Le programme sera festif, c’est promis ! Brahms, Dvořák, Johann Strauss et Franz Lehár seront bien là pour nous faire rêver et commencer l’année 2023 en musique.





Orchestre Philharmonique

Provence Méditerrannée (OPPM).

Direction : Jacques Chalmeau.

Avec le soutien de la métropole et du département.



TARIF : 35 € et 39€ 21h – Théâtre municipal Armand



