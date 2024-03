Concert du bois Fiestapapa Jardin public du Bois de Quimiac Mesquer, lundi 15 juillet 2024.

Concert du bois Fiestapapa Des grattes, des cuivres et de la bafouille. Inspirés par la Ruda, Les ogres de Barback ou encore Mano Solo, les Fiestapapa font raisonner leurs mélodies cuivrées et jouent avec les mots pour nou… Lundi 15 juillet, 18h30 Jardin public du Bois de Quimiac Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T18:30:00+02:00 – 2024-07-16T04:30:00+02:00

Fin : 2024-07-15T18:30:00+02:00 – 2024-07-16T04:30:00+02:00

Des grattes, des cuivres et de la bafouille.

Inspirés par la Ruda, Les ogres de Barback ou encore Mano Solo, les Fiestapapa font raisonner leurs mélodies cuivrées et jouent avec les mots pour nous raconter de belles histoires.

Jardin public du Bois de Quimiac Allée des Mouettes 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-du-bois-fiestapapa-mesquer.html »}]

CULTURE LOISIRS