CONCERT DU BIG BAND DE SAINT-BREVIN Les Moutiers-en-Retz, samedi 6 juillet 2024.

Venez écouter le Big Band de Saint-Brevin aux Moutiers-en-Retz et laissez-vous emporter par leur musique entraînante et leur ambiance festive !



Suite au succès rencontré lors du concert 2023, le Big Band revient cette année encore animer la jolie place de l’église, pour le plus grand plaisir du public

Le Big Band de l’école de musique est un groupe de 25 musiciens talentueux dirigé par Sébastien Blaud. Leur répertoire varié et entraînant est un mélange de jazz, de blues et de swing qui saura vous faire vibrer.

Bien connu pour ses performances énergiques, le groupe saura faire danser la foule

Informations pratiques :

concert gratuit

sans réservation

Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 19:00:00

fin : 2024-07-06 20:15:00



