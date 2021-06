Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence, Drôme Concert du Big Band de l’Harmonie Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Concert du Big Band de l’Harmonie Bourg-lès-Valence, 18 juin 2021-18 juin 2021, Bourg-lès-Valence. Concert du Big Band de l’Harmonie 2021-06-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-18 Parc Girodet Allée André Revol

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence Concert avec le Big Band et l’Harmonie du centre musical de Bourg-lès-Valence.

De quoi démarrer la saison en fanfare ! communication@bourg-les-valence.fr +33 4 75 79 45 45 http://www.bourg-les-valence.fr/ Concert avec le Big Band et l’Harmonie du centre musical de Bourg-lès-Valence.

De quoi démarrer la saison en fanfare !

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Parc Girodet Allée André Revol Ville Bourg-lès-Valence lieuville 44.94355#4.88633