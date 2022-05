Concert du Big Band D5B à Pirou Plage Pirou, 27 mai 2022, Pirou.

Pirou Plage
3 Place des bocagers
Pirou

18:00:00 – 20:00:00

Pirou Manche

Le Big Band D5B est composé d’élèves du réseau du conservatoire et des écoles de musique de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. Il est né de la fusion de 5 intercoms (Bernay, Beaumont le Roger, Brionne, Beaumesnil et Broglie). Il rassemble une vingtaine de musiciens amateurs, tous amoureux de jazz et de ses dérivés (blues, latin-jazz, funk, etc…). Vous aurez l’occasion d’écouter des œuvres de Charles Mingus, Miles Davis, Dexter Gordon, Kurt Weill, Bruno Mars et bien d’autres.

