Concert Du Baroque au Contemporain avec Patrick BISMUTH et Hélène HOUZEL, violons Sous-Préfecture de Bayeux Bayeux, vendredi 22 mars 2024.

L’ADTLB, en partenariat avec la Sous-Préfecture de Bayeux et dans ses salons, vous invite à un récital de violon avec les violonistes Patrick BISMUTH et Hélène HOUZEL qui interpréteront des oeuvres du Baroque au Contemporain Jean-Marie LECLAIR, W.A. MOZART, B. BARTOK ainsi qu’une composition de Patrick BISMUTH

1 concert à 1800 et 1 concert à 20h30

Autant violoniste que chef d’orchestre, compositeur que linguiste éclairé ou enseignant réputé, Patrick Bismuth diversifie ses activités avec toujours le même talent et la même ardeur.

Comme violoniste, il a gravé les plus grandes pages du répertoire intégrale des Sonates et Partitas de J.S. Bach, ou des sonates pour violon et clavecin obligé toujours de J.S. Bach, sonates du Rosaire, de Biber, ou 4ème livre des sonates de Jean-Marie Leclair. Il est fondateur du quatuor Atlantis.

Comme chef d’orchestre, on l’a vu diriger tant des opéras baroques, comme les Indes Galantes ou La Naissance d’Osiris de Jean-Philippe Rameau, Astrée de Pascal Colasse, le Pouvoir de l’Amour de Pancrace Royer, Jules César de G.F Haëndel, le Couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi, que des oeuvres religieuses comme des cantates sacrées de J.S Bach ou la Brockes Passion de Telemann.

Comme compositeur, il a notamment publié une oeuvre lyrique basée sur un argument mythologique Inuit avec un livret en Inuktitut (langue du Nunavut), intitulée Takannaaluk.

Après avoir fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève ou elle obtient un premier prix de virtuosité́ , Hélène Houzel se consacre à la musique ancienne et au violon baroque. Elle est très vite sollicitée par de nombreux ensembles, tels que Il Séminario Musicale (Gérard Lesne), le Concert Spirituel (Hervé Niquet), Doulce Mémoire (Denis Raisin-Dadre), la Tempesta (Patrick Bismuth), la chambre philharmonique (Emmanuel Krivine) ou la Fenice (Jean Tubéry), avec lesquels elle se produit dans les plus grandes salles d’Europe, (Royal Albert Hall, Concertgebouw, Theater an der Wien, Opéra de Lyon, Cité de la musique, théâtre des Champs Elysées, salle Pleyel…)

Passionnée de musique de chambre, elle y consacre une grande part de ses activités, en particulier au sein du quatuor Atlantis, aux côtés de David Simpson, Patrick Bismuth et Jacques Maillard mais aussi au sein de l’ensemble Almageste qu’elle a fondé́ et qui se consacre essentiellement à la musique instrumentale du 17ème siècle, ou bien dans un duo avec la pianiste Anne Etienvre pour explorer le répertoire de la sonate pour violon et piano des 19ème et 20ème siècles.

Elle aime à flirter avec le théâtre ou la danse (glissement vers le silence de J.C Boclé, dans lequel elle interprète la première partita de Bach, suivi de la sonate pour violon seul de Bartok ; Monsieur de Pourceaugnac de Molière/Lully ; Les Précieuses ridicules.

Elle a enregistré́ de nombreux disques de musique de chambre. Citons notamment Fontana, sonate a 1,2,3 avec l’ensemble Almageste, sorti en 2008 chez Arion (Classica note 8, coup de coeur de classic news, supersonic de la revue Pizzicato), les quatuors à cordes de chevalier st Georges avec le quatuor Atlantis, Grand Bal à la cour d’Henri IV ou que je chatouille ta fossette avec l’ensemble Doulce Mémoire.

Tarif 12 €.

Tarif réduit 8 € (adhérents individuels ADTLB, membres associations adhérentes, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA)

Gratuit 15 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (nombre de places limité) ADTLB 02 31 22 17 44 ou adtlb@orange.fr

ou sur www.HelloAsso.com https://www.helloasso.com/associations/adtlb-association-de-developpement-territorial-local-du-bessin/evenements/concert-sous-prefecture-bayeux-18-03-2024

