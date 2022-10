Concert : Du baroque à Michel Legrand

2022-10-08 20:30:00 – 2022-10-08 22:00:00 L’Ensemble de Cuivres et Percussions du Pays d’Aix associe les professeurs et les meilleurs élèves de ses structures ainsi que leurs anciens élèves en début de parcours professionnalisant et ainsi, prolonge leur formation au meilleur niveau.



Il permet également à des jeunes solistes du territoire de commencer leur expérience de premier plan et offrira au public des Communes du Pays d’Aix des concerts de grande qualité, diversifiés dans leurs formes, leurs esthétiques et adaptés aux lieux de prestation dont elles disposent.



Spectacle proposé dans le cadre du dispositif « Musiques vivantes en Pays d’Aix » La fine fleur des cuivres de la Région, issue notamment des orchestres professionnels ainsi que les meilleurs élèves du Conservatoire Darius Milhaud sont réunis pour interpréter ce programme, allant du baroque au XXe siècle. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

