Concert du Banquet Céleste au Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson, 12 août 2021-12 août 2021, Pontorson.

Concert du Banquet Céleste au Prieuré du Mont-Saint-Michel 2021-08-12 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-12 Ardevon 2 rue du Prieuré

Pontorson Manche Pontorson

Pour la deuxième année consécutive, la Fondation du Mont-Saint-Michel accueille au Prieuré le Banquet Céleste et ses musiciens hors pair, dans le cadre de leur tournée estivale des Escales Baroques.

Parce qu’ils aiment se produire dans des sites patrimoniaux remarquables, ils ont prévu de faire escale au Prieuré du Mont-Saint-Michel. Une occasion unique pour voyager en musique à travers l’Europe, et de découvrir ou redécouvrir le répertoire baroque.

« Les Nations revisitées ».

Pièces issues de divers pays et de diverses époques, toutes ayant comme point commun d’utiliser les mêmes instruments : 2 violons, un violoncelle et un clavecin.

OEuvres de Couperin, Corelli, Purcell et CPE Bach.

Marie Rouquié (violon), Simon Pierre (Violon), Juline Barre (Violoncelle), Kevin Manent-Navratil (Clavecin), Damien Guillon (contre-Ténor).

Réservation pour le concert du 12 août : https://www.weezevent.com/concert-12-aout.

+33 2 33 49 79 72 https://www.weezevent.com/concert-12-aout

dernière mise à jour : 2021-07-15 par OT MSM Normandie – BIT Saint-Jean-le-Thomas