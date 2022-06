Concert du 43ème Régiment d’Infanterie Mers-les-Bains, 15 juillet 2022, Mers-les-Bains.

Concert du 43ème Régiment d’Infanterie

Mers-les-Bains Deux-Sèvres

2022-07-15 – 2022-07-15

Mers-les-Bains

Deux-Sèvres

Musique de l’infanterie au complet avec 35 musiciens

18h30 – esplanade devant les gradins du poste de secours

Héritière du 43ème Régiment d’infanterie de Lille et du Commandement des Forces Terrestres, la

Musique de l’Infanterie est une des 6 phalanges musicales du Commandement des Musiques de l’armée de terre. Articulée sous forme d’un Brass Band et composée uniquement d’instruments issus des familles des cuivres et des percussions depuis le 1er septembre 1999, cette formation particulière de l’armée de terre est le premier Brass Band militaire professionnel. Rehaussant les cérémonies et l’accueil de dignitaires étrangers, elle est également très sollicitée sous sa formation concert et aubade, sans oublier ses prestations dynamiques pour lesquelles elle effectue régulièrement des déplacements à l’étranger.

Le répertoire de la Musique de l’Infanterie et de ses multiples ensembles, vaste, varié et éclectique, fait de transcriptions de pièces symphoniques, d’œuvres originales pour Brass Band, de pièces classiques et de musiques actuelles, permet à la formation de toucher un public toujours plus large, et de répondre rapidement aux différentes invitations. Concerts en grande formation ou en petits ensembles, concerts avec chœurs, accompagnement de solistes, concerts éducatifs avec présentations d’instruments, parades, défilés et cérémonies, sont quelques-unes des sollicitations auxquelles cette unité de prestige de l’armée de terre peut répondre favorablement.

La Musique de l’Infanterie est actuellement placée sous le commandement du chef de musique de deuxième classe Martial DRAPEAU, assisté du Chef de musique de deuxième classe Bruno LEJEUNE et de l’Adjudant-Chef Cédric ROLLAND, tambour major.

Partenariat du Commandement des Musiques de l’armée de terre / Musique de l’Infanterie avec le service culturel de Mers-les-Bains, dans le cadre de leur tournée d’été « Kiosques en musique »

Mers-les-Bains

