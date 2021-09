Clairegoutte Clairegoutte Clairegoutte, Haute-Saône Concert du 3 septembre – XXV e MUSICALES DE CLAIREGOUTTE Clairegoutte Clairegoutte Catégories d’évènement: Clairegoutte

Clairegoutte Haute-Saône L’ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 3 au 19 septembre 2021. Rendez-vous au temple de Clairegoutte pour ce premier concert.

Nwanda Beli et Pascal Keller vous interprèteront et rendrons Hommage à Barbara. Ce récital est né du coup de cœur de Pascal KELLER, pour Barbara. Pianiste concertiste mais aussi compositeur, improvisateur, arrangeur et pédagogue, il s’est tourné vers Nwanda BELI qui est pour lui la seule, parmi les chanteuses rencontrées, à ressusciter cette exceptionnelle capacité d’énergie et d’émotion, si caractéristique de chansons comme Le mal de vivre, La solitude ou le fameux Aigle noir. Pascal KELLER, après 6 ans d’études à la “Hochschule fur Musik” de Berlin, devient en 1982 professeur accompagnateur de la classe de chant du Conservatoire de Montbéliard. Concert à 20h30 – attention le Pass sanitaire sera demandé. L’ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 3 au 19 septembre 2021. Rendez-vous au temple de Clairegoutte pour ce premier concert.

