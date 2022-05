Concert du 1er cycle de l’école de musique L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Concert du 1er cycle de l'école de musique

L'Aria, le mercredi 25 mai à 18:30

Cette session permettra au public de découvrir nos artistes en herbe autour de petits duos, trios et de petits ensembles. La classe d’éveil musical et les classes de Formation Musicale chanteront également pour leur premier concert !

Organisation : Ville de Cornebarrieu

L'Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

2022-05-25T18:30:00 2022-05-25T20:00:00

