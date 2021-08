Clairegoutte Clairegoutte Clairegoutte, Haute-Saône Concert du 18 Septembre – XXV e MUSICALES DE CLAIREGOUTTE Clairegoutte Clairegoutte Catégories d’évènement: Clairegoutte

Haute-Saône

Concert du 18 Septembre – XXV e MUSICALES DE CLAIREGOUTTE Clairegoutte, 18 septembre 2021, Clairegoutte. Concert du 18 Septembre – XXV e MUSICALES DE CLAIREGOUTTE 2021-09-18 – 2021-09-18

Clairegoutte Haute-Saône L’église de Plancher-Bas vous donne rendez-vous pour la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, le 18 septembre 2021 pour le Requiem de Fauré “ENSEMBLE VOCAL ARCANES”.

Pass sanitaire obligatoire. L’église de Plancher-Bas vous donne rendez-vous pour la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, le 18 septembre 2021 pour le Requiem de Fauré “ENSEMBLE VOCAL ARCANES”.

Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Clairegoutte, Haute-Saône Autres Lieu Clairegoutte Adresse Ville Clairegoutte