Capvern Hautes-Pyrénées Concert du 15 Août animé par Los Tibia, musique Latino, et par Kemelon Trio, musique Pop/Jazz/Folk. Libre participation. À la place des palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern

