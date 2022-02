Concert du 110ème anniversaire Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Concert du 110ème anniversaire Kaysersberg Vignoble

2022-03-05 20:15:00 – 2022-03-05 21:45:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Les harmonies Ste Cécile de Sigolsheim et Concordia de Lapoutroie vous convient au concert du 110ème anniversaire de l'harmonie Sainte-Cécile. Le répertoire du concert est composé de bandes originales de film, de dessins animés et de mélodies populaires. Le programme vous fera voyager dans un tour du monde endiablé ! Au répertoire: des musique de film, de dessins animés et de mélodies populaires. +33 3 89 78 11 11

