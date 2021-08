Clairegoutte Clairegoutte Clairegoutte, Haute-Saône Concert du 11 Septembre – XXV e MUSICALES DE CLAIREGOUTTE Clairegoutte Clairegoutte Catégories d’évènement: Clairegoutte

Clairegoutte Haute-Saône L’ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 25ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont, du 3 au 19 septembre 2021. Rendez-vous au temple de Clairegoutte.

Une musique de chambre avec du Mozart, Beethoven vous sera proposé ce soir là avec la QUINTETTE NYMPHEAS. Concert à 20h30 – attention le Pass sanitaire sera demandé. dernière mise à jour : 2021-08-16 par

