CONCERT DU 11 NOVEMBRE

11 novembre 2021, 16:00:00 – 18:00:00
Eglise Notre-Dame au Cierge
12 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Épinal

Épinal Vosges

15 EUR

Concert du Choeur et Orchestre Gaston Stoltz. Au programme : “La Création” de Joseph Haydn, oratorio sur le texte de la Genèse et grands extraits.

Dirigés par Daniel Colombat, les 40 instrumentistes et les 55 choristes interprèteront cette grande œuvre musicale, ainsi que 3 solistes : Lyrissa Toscanelli, Emmanuel Prevot et Bertrand Bontoux et un récitant : Yves Valentin.

Entrée : 15 €. Billetterie à la maison paroissiale – 17 rue Boulay de la Meurthe à Epinal et avant le concert dans la limite des places disponibles.

Les bénéfices éventuels sont destinés à soutenir les actions de l’association NODACI.

+33 3 29 82 36 89

Paroisse Saint-Goëry

