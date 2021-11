Concert Drunken Hogs Pissy-Pôville, 13 novembre 2021, Pissy-Pôville.

Concert Drunken Hogs Salle JC Fretigny Rue de l’Ecole Pissy-Pôville

2021-11-13 20:30:00 – 2021-11-13 Salle JC Fretigny Rue de l’Ecole

Pissy-Pôville Seine-Maritime Pissy-Pôville

À l’occasion de la 22e édition du festival « Chants d’Elles », Frédéric Fugen et l’association

Pissy Culture, basée sur Pissy-Pôville, proposent dans le cadre des concerts « Les Musicales » une soirée celtic rock avec le groupe breton Drunken Hogs et en première partie Le Ménestrel Irlandais le samedi 13 novembre 2021 à partir de 20h30.

Le groupe Drunken Hogs vous présente son Celtic’n’roll, en mêlant l’ADN des mélodies issues des répertoires traditionnels celtiques à des rythmes électrisés et puissants.

En fusionnant le volet contestataire des shanties au punk/rock, les instruments traditionnels aux guitares électriques, ce quintet malouin vous offre un résultat musical détonnant qui vous fera chanter et danser jusqu’au bout de la nuit.

L’association Pissy Culture (avec pour président Frédéric Fugen) organise depuis 2018 trois concerts annuels baptisés « Les Musicales » et un festival bisannuel baptisé « Cry Baby Cry » sur Pissy-Pôville (76). L’association compte 12 membres actifs et une centaine de bénévoles sur le temps du festival. La dernière édition du festival a accueilli pour sa tête d’affiche Manu Lanvin and The Devil Blues. Les dernières « Musicales » a accueilli le groupe elbeuvien The Why avec en première partie le groupe rouennais Back In Time. Informations complémentaires : Petite restauration et buvette sur place.

+33 7 60 76 93 86 http://www.pissyculture.fr/

Salle JC Fretigny Rue de l’Ecole Pissy-Pôville

