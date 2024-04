Concert Drive in blues Le Bourg Carves, vendredi 19 avril 2024.

Concert Drive in blues Le Bourg Carves Dordogne

Un batteur, un percussionniste, un bassiste et un guitariste chanteur, le compte est bon. Quatre roues pour former un drôle de véhicule qui va vous emmener avec passion sur les routes du Jazz, du Rythm’n Blues et du Blues/Rock.

Ces quatre compères, musiciens de haut vol, évolueront sur les traces de Gary Moore, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, B.B. King, ZZ Top, Jimmy Hendrix et bien d’autres artistes incontournables de ce répertoire.

Ils interpréteront également quelques-unes de leurs compositions. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19 00:00:00

Le Bourg La P’tite Salle

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine leszigolos@hotmail.fr

L’événement Concert Drive in blues Carves a été mis à jour le 2024-03-30 par Périgord Noir Vallée Dordogne