Feurs Feurs Feurs, Loire Concert – Dowdelin Feurs Feurs Catégories d’évènement: Feurs

Loire

Concert – Dowdelin Feurs, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Feurs. Concert – Dowdelin 2021-07-09 – 2021-07-09 Château du Rozier 1 Rue d’Assier

Feurs Loire Feurs Nomade et défricheur, Dowdelin explore un chemin où s’assemblent jazz créole, dancefloor électronique et percussions antillaises pour façonner un feeling Future Kréol unique. +33 4 77 28 66 09 https://www.chateaudurozier.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Feurs, Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Feurs Adresse Château du Rozier 1 Rue d'Assier Ville Feurs lieuville 45.74594#4.22655