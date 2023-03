Concert d’ouverture: La Méchante et le Connard Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’Évènement: Cher

Cher Saint-Satur Venez fêter la réouverture du restaurant Le Ligérien, situé en bord de Loire.

Restauration, boissons, ambiance et vue sur Loire ! Venez fêter la réouverture du restaurant Le Ligérien, situé en bord de Loire.

Concert offert !

Restauration, boissons, ambiance et vue sur Loire ! +33 2 48 54 38 56 ©pixabay

