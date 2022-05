Concert d’ouverture – Festival Adolphe Sax Mairie du 18e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert d’ouverture – Festival Adolphe Sax Mairie du 18e arrondissement, 3 juin 2022, Paris. Le vendredi 03 juin 2022

de 19h30 à 20h45

. gratuit

C’est la première édition du Festival Adolphe Sax ! Pour le concert d’ouverture, rejoignez-nous nombreux à la Mairie du 18e à 19h30. En première partie, l’énergique et brillant Quatuor Morphing propose le programme de son dernier disque, Le temps du chanson. En deuxième partie, le célèbre Duo Claude Delangle & Odile Catelin Delangle propose un récital autour des compositeurs Myroslav Skoryk et Erwin Schulhoff. Duo Delangle : Claude Delangle : saxophone Odile Catelin-Delangle : piano Quatuor Morphing : Christophe Grezes, Eddy Lopez, Anthony Malkoun-Henrion, Mathieu Delage ​ Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 Paris Contact : https://www.festivaladolphesax.com/concerts2022 https://www.facebook.com/festivaladolphesax https://www.facebook.com/festivaladolphesax https://my.weezevent.com/concert-douverture-duo-delangle-quatuor-morphing-festival-adolphe-sax

