Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, le samedi 4 juin à 18:00

Pilier de l’APEJS, le saxophoniste Hervé Francony a réuni un quintette virtuose pour un hommage à la musique d’Ennio Morricone, grand compositeur de musique de films, notamment pour Sergio Leone, avec qui il constitue un binôme historique de réalisateur/compositeur. Épaulé par les percussions cubaines d’Isel Rasua, l’ensemble s’autorisera les improvisations et les envolées que l’univers du maestro du cinéma italien suggère, avec Pascal Merlot à la guitare, Franck Detraz à la basse et Christophe Blond au piano. Concert adapté pour les enfants, à partir de 6 ans, le dimanche 5 juin à 11h _L’APEJS, Association de Promotion et d’Enseignement du Jazz et des Musiques Actuelles en Savoie, est basée à Chambéry._ _Evénement organisé dans le cadre du Festival Vis-à-Vis conçu avec le Circolo dei lettori de Turin._ Concert Ennio Morricone Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

