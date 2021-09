Marseille Abbaye Saint-Victor Bouches-du-Rhône, Marseille Concert d’ouverture du festival La Rentrée des Choeurs Abbaye Saint-Victor Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert d’ouverture du festival La Rentrée des Choeurs Abbaye Saint-Victor, 10 septembre 2021, Marseille. Concert d’ouverture du festival La Rentrée des Choeurs

Abbaye Saint-Victor, le vendredi 10 septembre à 20:30

– GRATUIT SUR RESERVATION – NÓTA Chants de Hongrie a capella MUSICATREIZE, direction Roland Hayrabedian Benoit Menut, ” Une Odyssée ” (avec la participation de l’Ensemble Volubilis, Direction Yeomyoung Lim) Philippe Gouttenoire, ” O strana morte ” – UNE ODYSSÉE – ” Imaginez : nous partons de la Mer d’Iroise au bout du Finistère, bercés de langue bretonne, puis plein Sud, allons vers la Côte Basque et sa langue à nulle autre pareille. Ces phonèmes, pleins de sens à ceux qui les comprennent sont aussi et simplement musique aux oreilles de ceux qui les entendent. Nous passons ensuite Gibraltar et ses Colonnes d’Hercule, aux accents d’un chant de marin occidental mêlé à un ” hakétiya ” (mélange d’espagnol médiéval, d’hébreu biblique et d’arabe dialectal marocain). ”

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor, 13007 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Abbaye Saint-Victor Adresse Place Saint-Victor, 13007 Marseille Ville Marseille lieuville Abbaye Saint-Victor Marseille