Concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut, 3 avril 2022, Orléans.

Concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans

Salle de l’institut, le dimanche 3 avril à 18:00

Venez assister au concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans avec Steven Isserlis et Connie Shih le dimanche 3 avril 2022 à 18h à la Salle de l’Institut à Orléans. En 2022, le **Concours d’Orléans** rend hommage au grand **Marcel Proust** dont la France et le monde entier commémorent les 100 ans de sa disparition. _À la recherche du temps perdu_ englobe un univers musical cher au Concours : le grand violoncelliste anglais **Steven Isserlis**, qui a dédié sa dernière sortie discographique au répertoire cher au grand écrivain français, vient nous présenter un récital – avec **Connie Shih** – un concert qui nous ouvre la porte du **Salon musical de Marcel Proust**. **Programme :** Reynaldo Hahn, _Variations chantantes sur un air ancien_ Camille Saint-Saëns, _Cello Sonata n°1, III. Allegro moderato_ (version originale) Thomas Adès, _Lieux Retrouvés_ (violoncelle et piano) Cécile Chaminade, _Sommeil d’enfant_ Gabriel Fauré, _Berceuse, op. 16_ César Franck, _Sonate en la majeur pour violoncelle et piano_ En savoir plus : [[https://www.youtube.com/watch?v=ZXdpBNLI4go](https://www.youtube.com/watch?v=ZXdpBNLI4go)](https://www.youtube.com/watch?v=ZXdpBNLI4go) _L’accueil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur._

Tarifs : Plein tarif : 20€ – Tarif réduit : 10€

Concert d’ouverture du 15e Concours International de Piano d’Orléans avec Steven Isserlis (violoncelle) et Connie Shih (piano)

Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T19:30:00