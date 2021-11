Brunoy Eglise Saint-Médard Brunoy, Essonne Concert d’ouverture du 14e Festival d’orgue : orgue, bombarde et biniou Eglise Saint-Médard Brunoy Catégories d’évènement: Brunoy

Eglise Saint-Médard, le dimanche 14 novembre à 16:00

Cantiques, complaintes et mélodies de la tradition bretonne. Orgue, bombarde et biniou par Pêr Vari Kervarec (bombarde), Gwendal Barré (orgue) et Fanch Le Goff (biniou). Billetterie : mardis et jeudis de 14h30 à 18h samedi de 10h à 12h O ffice de tourisme 2, rue Philisbourg – Brunoy 01 69 43 71 21 Une billetterie sera également disponible sur place, une heure avant le début des concerts. Les tarifs : ● 1 concert 12 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit et groupe) / 6 € (élèves des conservatoires) ● 2 à 3 concerts 10 € (plein tarif) / 8€ (tarif réduit) / 3 € (élèves des conservatoires) Tarif réduit : pour les demandeurs d’emploi, – de 18 ans, étudiants, familles nombreuses, personnes handicapées et leur accompagnateur, sur présentation d’un justificatif. Tarif groupe : s’applique pour l’achat de 10 places d’un même concert.

Pour ce concert d’ouverture du 14e festival d’orgue de Brunoy sur le thème des Sonorités françaises, la musique bretonne sera à l’honneur. Eglise Saint-Médard 14, rue Monmartel, Brunoy Brunoy Essonne

