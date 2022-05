Concert d’ouverture des Portes du Temps Château de Wangenbourg, 1 mai 2022, Wangenbourg-Engenthal.

Concert d’ouverture des Portes du Temps

Château de Wangenbourg, le dimanche 1 mai à 16:00

Avec ses nombreux châteaux forts taillés dans le grès ou le granit, notre région rhénane offre des paysages singuliers où la marque de l’histoire vient rencontrer le souffle de l’imaginaire. Initiée en 2020 par la [Collectivité européenne d’Alsace](https://www.alsace.eu/) et [l’Ortenaukreis](https://www.ortenaukreis.de/), la saison « [Les Portes du Temps](https://www.portes-du-temps.eu/fr/) » célèbre ce patrimoine unique en son genre, à travers jeux de pistes numériques, scénographies valorisant l’architecture, et autres événements culturels… Ces places fortes qui ont défié les siècles retrouvent ainsi une nouvelle jeunesse, grâce aux outils et langages de la modernité ! « Les Portes du Temps » peuvent compter sur un complice de choix en la personne de [John Howe](https://www.portes-du-temps.eu/fr/john-howe/), illustrateur du Seigneur des Anneaux. D’origine canadienne, l’artiste est un amoureux de l’Alsace, qu’il a découverte lors de ses études à l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg, et dont le riche patrimoine historique est devenu une source d’inspiration majeure. Entre jeu vidéo et orchestre symphonique, entre musique classique et univers médiéval de légendes, le No Limit Orchestra se devait de croiser la route des « Portes du Temps ». Il participe à la journée de lancement de la deuxième édition de la saison, le 1er mai 2022 à 16h, avec un concert dans le cadre exceptionnel du [Château de Wangenbourg-Engenthal](https://www.portes-du-temps.eu/fr/chateaux/wangenbourg/). Cinquante musiciens du No Limit Orchestra, ainsi que la chanteuse et récitante Mélanie Moussay, vous livreront le meilleur de la musique épique, dans une scénographie imaginée par le réalisateur [Jim Danton](https://www.behance.net/contactd47e) et avec la participation des comédiens du [Theater Eurodistrict Baden Alsace](http://theater-baden-alsace.com/fr/). Et c’est John Howe qui réalise le visuel de la saison 2022. Le concert est gratuit dans la limite des places disponibles. Une belle idée de sortie au grand air !

Entrée libre. Réservations conseillées par mail à contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

Le No Limit Orchestra ouvre la saison “Les Portes de Temps” au Château de Wangenbourg-Engenthal

