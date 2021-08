Saintes Église Saint-Vivien Charente-Maritime, Saintes Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine Église Saint-Vivien Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine Église Saint-Vivien, 17 septembre 2021, Saintes. Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine

Église Saint-Vivien, le vendredi 17 septembre à 20:30

### Le conservatoire de musique et de danse offre le premier concert de sa saison professionnelle à l’orgue de l’église Saint-Vivien, récemment restauré. Conçu et fabriqué en 1874 par Georges Wenner, facteur renommé, l’orgue de l’église Saint-Vivien a été classé au titre des Monuments historiques en 1993. Le programme, proposé par les artistes-enseignants du conservatoire, fait la part belle à cet instrument de musique sacrée. – Cédric Burgelin, orgue – Ludovic Bougouin, trompette – Carole Frèrebeau, violon – Stéphanie Cuq, alto – Sophie Pierre, violoncelle

Gratuit. Réservation obligatoire.

Le conservatoire de musique et de danse offre le premier concert de sa saison professionnelle à l’orgue de l’église Saint-Vivien, récemment restauré. Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien, 17100 Saintes Saintes Saint-Vivien Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Église Saint-Vivien Adresse 1 place Saint-Vivien, 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Église Saint-Vivien Saintes