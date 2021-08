CONCERT D’OUVERTURE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Cazedarnes, 17 septembre 2021, Cazedarnes.

CONCERT D’OUVERTURE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-17 – 2021-09-17

Cazedarnes Hérault Cazedarnes

Assis au bord de la Méditerranée, là où la mer dialogue avec les terres du Languedoc, Joanda aime écouter le Monde. C’est ici qu’il est né, façonné par mille ans de culture, de langue, d’accent, de secrets, de pierres, de saisons.

Après avoir arpenté de nombreux festivals et salles de concert chez lui, en Occitanie, puis plus largement dans toute la France, quoi de plus naturel alors que de l’accueillir dans le somptueux cadre de l’Abbaye de Fontcaude, pour célébrer en musique l’ouverture des Journées du Patrimoine Sud-Hérault !

Entrée libre, sur réservation

Concert de Joanda

reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr +33 4 67 62 36 26 http://www.lasaison-sudherault.com/

