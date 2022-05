Concert d’ouverture des Impromptus du château de Vendôme

2022-07-01 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-01 Concert d'ouverture des Impromptus du château de Vendôme. Concert d'ouverture des Impromptus avec le groupe U-FUNK . Reprise des plus grands tubes des années 90 (Stevie Wonder, Jackson, Bruno Mars…). Point de désaltération. Sans réservation préalable. Les Impromptus c'est quoi ? Chaque dimanche matin à 11h, durant l'été, l'association Château de Vendôme, berceau des Bourbons, accueille des artistes locaux et d'ailleurs.

