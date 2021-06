Aussois Aussois Aussois, Savoie Concert d’ouverture de saison: Patrick Bafon and Guest. Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Concert d’ouverture de saison: Patrick Bafon and Guest. Aussois, 24 juin 2021-24 juin 2021, Aussois. Concert d’ouverture de saison: Patrick Bafon and Guest. 2021-06-24 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-24 19:30:00 19:30:00 chemin de la Dotta La Dotta

Pour bien démarrer l'été, rien de mieux que quelques plaisirs oubliés… Un amphithéâtre naturel, une vue à couper le souffle, une voix de crooner, piano et contrebasse raisonnant sur nos montagnes… Un instant musical tout en douceur et légèreté …

Aussois Adresse chemin de la Dotta La Dotta Ville Aussois