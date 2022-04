Concert d’Ouverture de la saison 2022 Récital d’orgue de Bernard FOCCROULLE Charolles Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Concert d’Ouverture de la saison 2022 Récital d’orgue de Bernard FOCCROULLE Charolles, 7 mai 2022, Charolles. Concert d’Ouverture de la saison 2022

Récital d’orgue de Bernard FOCCROULLE Église du Sacré-Coeur de Charolles Place de l’Église Charolles

2022-05-07 – 2022-05-07 Église du Sacré-Coeur de Charolles Place de l’Église

Charolles Saône-et-Loire Charolles EUR Les Amis de l’Orgue de Charolles sont heureux de vous inviter au concert d’ouverture de la Saison 2022 !

Lors de ce concert aura lieu la remise du prix Orgue en France récompensant une association oeuvrant à la mise en valeur d’un orgue neuf. Ce sera l’occasion de remercier à nouveau toutes les personnes qui ont participé à la réalisation du rêve de l’orgue de Charolles en partageant un récital du célèbre organiste belge Bernard Foccroulle avec un programme haut en couleur et en énergie : « L’orgue, miroir de la diversité culturelle européenne » (œuvres de Jan Pieterszonn Sweelinck Girolamo Frescobaldi, John Bull, Louis Couperin, Johann Sebastian Bach…).

Concert à 20h00 (entrée libre ; libre participation). Église du Sacré-Coeur de Charolles Place de l’Église Charolles

