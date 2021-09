Forbach Forbach Forbach, Moselle CONCERT D’OUVERTURE – 20ÈME FESTIVAL D’ORGUES Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Forbach Moselle Forbach Rendez-vous à 20h00 à l’église Saint-Rémi pour assister à l’ouverture du 20ème festival d’Orgues entre Forbach et Völklingen.

Il y aura également une retransmission directe sur grand écran. Entrée libre. Participation libre avec passage d’un plateau comme à l’accoutumé. Pour plus d’informations rendez-vous sur facebook.com/amoforbach ou par e-mail sur amoforbach@gmail.com amoforbach@gmail.com http://www.festivaldorgues.org/ Amoforbach dernière mise à jour : 2021-09-10 par FORBACH TOURISME

