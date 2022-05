Concert – Dousseur de vivre Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Concert – Dousseur de vivre Tartas, 7 mai 2022, Tartas. Concert – Dousseur de vivre Bar le Calmos 110 Place Gambetta Tartas

2022-05-07 22:00:00 – 2022-05-08 02:00:00 Bar le Calmos 110 Place Gambetta

Tartas Landes EUR Venez passer une soirée musicale et festive au Bar Le Calmos pour son week-end de réouverture. Au programme, concert des “Dousseurs de vivre”.

Préparez vos cordes vocales et vos pas de danses ! Venez passer une soirée musicale et festive au Bar Le Calmos pour son week-end de réouverture. Au programme, concert des “Dousseurs de vivre”.

Préparez vos cordes vocales et vos pas de danses ! Venez passer une soirée musicale et festive au Bar Le Calmos pour son week-end de réouverture. Au programme, concert des “Dousseurs de vivre”.

Préparez vos cordes vocales et vos pas de danses ! calmos

Bar le Calmos 110 Place Gambetta Tartas

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Autres Lieu Tartas Adresse Bar le Calmos 110 Place Gambetta Ville Tartas lieuville Bar le Calmos 110 Place Gambetta Tartas Departement Landes

Tartas Tartas Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tartas/

Concert – Dousseur de vivre Tartas 2022-05-07 was last modified: by Concert – Dousseur de vivre Tartas Tartas 7 mai 2022 Landes Tartas

Tartas Landes