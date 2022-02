Concert “dour” Saint-Renan, 13 mars 2022, Saint-Renan.

Concert “dour” Place Guyader Espace culturel L’Amphi Saint-Renan

2022-03-13 17:00:00 – 2022-03-13 18:30:00 Place Guyader Espace culturel L’Amphi

Saint-Renan Finistère

Les Abers en musique et illustrés de belle manière !

Cinq musiciens, au talent reconnu au niveau international proposent en relation directe avec le photographe, un concert mêlant musique et photos.

Une flânerie musicale illustrée de toute beauté, pleine de poésie et d’harmonie.

Pierrick Pedron: saxophone

Marc Benham: piano

Malo Mazurie: trompette

Mourad Benhamou: batterie

Thomas Bramerie: contrebasse

Pierre-Alain Le Guilchard: photos

contact@hot-club-jazz-iroise.fr +33 7 84 65 35 15 http://www.hot-club-jazz-iroise.fr/

Place Guyader Espace culturel L’Amphi Saint-Renan

