CONCERT – DOUNIA YAHIAOUI

2022-07-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-01 Aux doux sons de la flûte, récital de Dounia Yahiaoui, flûtiste, élève en cycle « Parcours amateur renforcé » (PAR) de la classe de Véronique Vaz-Genro. Œuvres baroques, classiques, romantiques, rock et jazz. Salvatore Perri, piano ; ensemble des élèves et des professeurs.

Entrée sur réservation.

