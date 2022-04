CONCERT ‘DOUBLE SCOTCH’ Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

CONCERT ‘DOUBLE SCOTCH’ Charmes, 3 juin 2022, Charmes. CONCERT ‘DOUBLE SCOTCH’ Charmes

2022-06-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-03 22:00:00 22:00:00

Charmes Vosges Charmes Concert du groupe de rock “Double Scotch”.

Tarifs : 7 euros adultes / 4 euros tarifs réduits – 12 ans et demandeurs d’emploi.

Réservations Maison du Livre et de la Culture, 2 rue porte de la Mozelle, 88130 Charmes – Tel : 09 64 43 05 78 / Mail : bmlc.charmes@gmail.com +33 9 64 43 05 78 Pixabay

Charmes

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse Ville Charmes lieuville Charmes Departement Vosges

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

CONCERT ‘DOUBLE SCOTCH’ Charmes 2022-06-03 was last modified: by CONCERT ‘DOUBLE SCOTCH’ Charmes Charmes 3 juin 2022 charmes Vosges

Charmes Vosges