Concert : Double Face Taupont, 2 juillet 2022, Taupont.

Concert : Double Face

Lieu-dit Le Vieux Bourg chapelle du Vieux Bourg Taupont Morbihan chapelle du Vieux Bourg Lieu-dit Le Vieux Bourg

2022-07-02 – 2022-07-02

chapelle du Vieux Bourg Lieu-dit Le Vieux Bourg

Taupont

Morbihan

L’ensemble « Double Face » se produit au Vieux Bourg de Taupont avec son spectacle Millefeuilles. Ce groupe a la particularité d’utiliser des instruments historiques avec lesquels ils revisitent les standards de la Renaissance qui ont inspiré la chanson française et les grands tubes de la pop (Bob Marley, Ray Charles, Brassens, Brel…), empilés, superposés, combinés et mixés dans un joyeux moment de fantaisie et d’entrain !

Concert à 20h. Libre participation à partir de 8€.

+33 6 11 28 03 02

L’ensemble « Double Face » se produit au Vieux Bourg de Taupont avec son spectacle Millefeuilles. Ce groupe a la particularité d’utiliser des instruments historiques avec lesquels ils revisitent les standards de la Renaissance qui ont inspiré la chanson française et les grands tubes de la pop (Bob Marley, Ray Charles, Brassens, Brel…), empilés, superposés, combinés et mixés dans un joyeux moment de fantaisie et d’entrain !

Concert à 20h. Libre participation à partir de 8€.

chapelle du Vieux Bourg Lieu-dit Le Vieux Bourg Taupont

dernière mise à jour : 2022-06-23 par