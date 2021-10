Gentilly La Mine Gentilly Gentilly, Val-de-Marne Concert d’Orros La Mine Gentilly Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

Val-de-Marne

Concert d'Orros

La Mine Gentilly, le samedi 2 octobre à 19:00

La Mine Gentilly, le samedi 2 octobre à 19:00

Venez écouter le groupe d’Orros, un voyage musical ! D’Orros a connu plusieurs vies. Chaque groupe constitué autour de Rose-Mary a construit une identité, mais en respectant toujours l’univers musical si particulier, parfois doux, parfois endiablé, toujours plein d’humour et de sens des compositions D’Orros. Aujourd’hui, D’Orros nouvelle saison se lance dans une nouvelle série de concerts avec toujours autant d’envie de partager. Retrouvez la musique originale de Rose-Mary d’Orros, auteur interprète, accompagnée par Pascal Boucherie et Stephane Robin à la guitare, Ramdane Yahia Messaoud à la basse, Muriel Gastebois à la percussion et Laurence Trémière au violoncelle. De la pop rock endiablée ou romantique. [https://www.dorros.fr/](https://www.dorros.fr/)

Entrée libre

Soirée concert au local de Gentilly ! Samedi 2 octobre de 19h à 22h, la Mine accueille le groupe d’Orros, qui débutera son concert à 20h. La Mine Gentilly 60 avenue Raspail, 94250 Gentilly Gentilly Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T19:00:00 2021-10-02T22:00:00

