Concert Dorli'sings 2021-12-19 16:00:00 – 2021-12-19 17:15:00

Guémar Haut-Rhin Le Choeur de femmes de Dorlisheim vous accueille pour swinger avec elles le temps d’un concert à l’Église saint Léger de Guémar. Swinguez avec le chœur de femmes Dorli’sings lors de ce concert en l’église de Guémar. +33 6 08 45 58 69 Le Choeur de femmes de Dorlisheim vous accueille pour swinger avec elles le temps d’un concert à l’Église saint Léger de Guémar. dernière mise à jour : 2021-10-18 par

