Concert Dorian
Biscarrosse, 14 juillet 2022
Esplanade de la plage Boulevard des sables

Originaire du Bassin d'Arcachon, jeune chanteur/Guitariste autodidacte et passionné, Dorian se produit depuis des années principalement dans le grand Sud-Ouest. Il démultiplie les dates accompagné de ses musiciens avec lesquels il interprète ses propres compositions ainsi que des reprises variétés/pop françaises. Après avoir réalisé près de 400 concerts, fait les premières parties de nombreux artistes dont Cock Robin, Pep's et du trio féminin « L.E.J « lors d'une tournée d'été, Dorian à présenté la saison dernière sur toutes les plateformes de téléchargement et ses 50 concerts son premier single / clip « Partir » qui comptabilise aujourd'hui près de 100 000 vues sur Youtube ! Son EP (6 titres) sortira le 1er juillet annonçant une nouvelle série de plus de 50 dates estivales !

