Foix Place Saint-Volusien Ariège, Foix Concert d’orgues Place Saint-Volusien Foix Catégories d’évènement: Ariège

Foix

Concert d’orgues Place Saint-Volusien, 19 septembre 2021, Foix. Concert d’orgues

Place Saint-Volusien, le dimanche 19 septembre à 17:30

Christiane van Gorp donnera un concert aux deux orgues ( orgue de tribune et orgue de choeur). L”orgue de tribune est un des joyaux du patrimoine religieux de Foix. Datant du XIXe siècle, entièrement restauré à l’identique, il est le seul orgue qui subsiste du facteur François Sylvain Fermis. Quant à l’orgue de choeur, lui aussi restauré, il est à transmission mécanique et provient aussi de la maison Fermis. Venez découvrir ou redécouvrir ces deux instruments exceptionnels dans le cadre d’un voyage musical dans le temps. Un programme joyeux et ecclectique sur le thème ” la musique pour tous” choisi et interprété par Christiane van Gorp dimanche 19 septembre à partir de 17h30.

Participation libre, pass sanitaire obligatoire à l’entrée, respect des gestes barrières et masque obligatoire

Christiane van Gorp, organiste titulaire donnera un concert aux deux orgues de l’abbatiale Saint-Volusien. Place Saint-Volusien Place Saint-Volusien, 09000 Foix Foix Cadirac Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Foix Autres Lieu Place Saint-Volusien Adresse Place Saint-Volusien, 09000 Foix Ville Foix lieuville Place Saint-Volusien Foix