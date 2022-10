Concert d’Orgue Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Sane

Vesoul

Concert d’Orgue Vesoul, 16 octobre 2022, Vesoul. Concert d’Orgue

8 Place de l’Église Église Saint-Georges Vesoul Haute-Sane Église Saint-Georges 8 Place de l’Église

2022-10-16 – 2022-10-16

Église Saint-Georges 8 Place de l’Église

Vesoul

Haute-Sane Vesoul Concert d’orgue organisé par les Amis de l’Orgue de Vesoul avec Mathieu Freyburger, professeur de clavecin et d’orgue à l’école municipale de musique de Vesoul. Oeuvres de Bach, Grigny, Haendel… Entrée libre. L’organiste a obtenu le premier prix d’orgue et le premier prix de basse continue, à l’unanimité, au conservatoire National supérieur de Musique. Titulaire de l’Orgue de Cernay, il a enregistré 3 CD d’oeuvres d’Alexandre Guilmant et de Camille Saint-Saens. mariejoseph.petithuguenin@wanadoo.fr +33 3 84 76 45 64 Église Saint-Georges 8 Place de l’Église Vesoul

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Sane, Vesoul Autres Lieu Vesoul Adresse Vesoul Haute-Sane Église Saint-Georges 8 Place de l'Église Ville Vesoul lieuville Église Saint-Georges 8 Place de l'Église Vesoul Departement Haute-Sane

Vesoul Vesoul Haute-Sane https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesoul/

Concert d’Orgue Vesoul 2022-10-16 was last modified: by Concert d’Orgue Vesoul Vesoul 16 octobre 2022 8 Place de l'Église Église Saint-Georges Vesoul Haute-Sane Haute-Sane Vesoul

Vesoul Haute-Sane