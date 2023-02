Concert d’Orgue – Tony Dudognon Église N.D. de l’Assomption Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Quimperlé Organiste, diplômé du Conservatoire de Brest donnera un récital. Au programme : Bach, Bruhns, Walter, Pachelbel, Buxtehude. Organisé par les Amis de l’orgue du Pays de Quimperlé unorgueaquimperle@gmail.com Église N.D. de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé

