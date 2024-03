Concert d’orgue Thann, dimanche 12 mai 2024.

Concert d’orgue Thann Haut-Rhin

Plongez dans l’harmonie envoûtante de Wolfgang Capek, virtuose des grandes orgues de Vienne. Vivez une expérience musicale transcendante le 12 mai à la Collégiale de Thann, dont les voûtes vibreront sous la puissance du roi des instruments.

Laissez-vous emporter par la puissance de l’un des plus grands orgues d’Alsace porté par la virtuosité de Wolfgang Capek, maître-organiste originaire de Vienne. Venez et vibrez au rythme de la musique en découvrant ou redécouvrant parmi les plus grands compositeurs qui vous transporteront dans une expérience transcendante. Un moment exceptionnel mêlant passion et émotion prêt à engendrer une atmosphère unique faisant vibrer les voûtes de la Collégiale de Thann ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 17:00:00

fin : 2024-05-12

Place Joffre

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est kettyc68@gmail.com

