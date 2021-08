Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux, Yonne Concert d’orgue Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux

Concert d’orgue Saint-Bris-le-Vineux, 21 août 2021, Saint-Bris-le-Vineux. Concert d’orgue 2021-08-21 – 2021-08-21

Avec Martijn PRANGER La Haye-Rotterdam (Pays-Bas). Œuvres de Guilain, Bach, Lebègue, Monard, Travers, Héron, Clérembault, Couperin, Pranger.

