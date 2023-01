Concert d’orgue – Régine Lamy Quimperlé Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Concert d'orgue – Régine Lamy
Eglise Notre Dame de l'Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
2023-01-22

2023-01-22 – 2023-01-22

Finistère Concert d’orgue par Régine LAMY, organiste à Guidel

Voyage musical à travers le temps..

Œuvres de Pierre Du Mage, Dietrich Buxtehude, Charles Gounod, Jean Langlais

Organisé par les Amis de l'orgue du Pays de Quimperlé, dans le cadre des moments musicaux du dimanche. unorgueaquimperle@gmail.com

