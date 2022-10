Concert d’orgue Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-30 17:00:00 – 2022-10-30 18:00:00

Finistre Premier rendez-vous des moments musicaux du dimanche, les Amis de l’orgue du Pays de Quimperlé invitent deux organistes du pays fouesnantais.

François Marocco et Wolfgang Beckhaus sont deux adultes étudiants au Conservatoire de Fouesnant dans la classe d'Olivier Struillou (organiste de la cathédrale de Quimper). Ils interprèteront des oeuvres de Bach, Buxtehude, Pachelbel et Vincent Lübeck.

