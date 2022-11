Concert d’orgue Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Quimperlé Concert d’orgue – Moment musical dimanche 27 novembre à 17h, par Teddy GARBET, organiste à Lorient (Eglises st Louis et ND de Bonne nouvelle-Kerentrech). Dans le cadre des moments musicaux du dimanche organisés chaque 3è ou 4è dimanche du mois par les Amis de l’orgue.

Au programme: Johann Pachelbel

Wolfgang Amadeus Mozart

Michael Praetorius

Jean-Sébastien Bach

Oeuvres anonymes du 17ème siècle

Entrée libre unorgueaquimperle@gmail.com Église Notre Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé

